Украина за сутки совершила пять атак на российские энергообъекты

Минобороны: за сутки зафиксировали пять ударов ВСУ по энергообъектам России

Киевский режим в нарушение моратория на удары по энергетическим объектам продолжает односторонние атаки по российской инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки зафиксировали пять атак на российские энергетические объекты. В ночь на 11 апреля украинский беспилотник атаковал электроподстанцию «Чубаревка» ГУП «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате удара поврежден трансформатор, без электроэнергии остались около 1650 человек в пяти населенных пунктах.

«В Краснодарском крае 12 апреля в 02:40 в результате атаки украинского БПЛА в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, повлекшая остановку двух пассажирских поездов», — сообщили в Минобороны.

В Курской области 11 апреля рано утром ВСУ обстреляли энергообъект «Кондратовка». Из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия, без электричества промышленная нагрузка в Беловском районе. В ночь на 12 апреля из-за обстрела отключилась высоковольтная линия «Белая — Рыбинские Буды». Без электричества остались около 19 400 потребителей в Обоянском и Беловском районах.

Вечером 10 апреля украинский беспилотник атаковал высоковольтную линию «Южная — Льгов», обломки дрона обнаружили на следующий день во время осмотра.

За сутки 10 апреля украинские войска совершили 11 атак на объекты российской энергетики в нескольких регионах страны.