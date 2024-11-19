МО: бойцы «Центра» подняли триколор в освобожденной от ВСУ Новоалексеевке

Российские военнослужащие из соединений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в лесополосу, уничтожая украинских боевиков в укреплениях. Расчеты ударных беспилотников помогали бойцам продвигаться вперед, поразив личный состав и технику ВСУ.

«В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте», — подчеркнули в МО РФ.

Бойцы ВС РФ обнаружили в одном из захваченных подвалов, где проживали украинские боевики, флаги с нацистской символикой, а также флаги иностранных государств, которые могли привезти наемники.

В конце октября российские военные освободили город Селидово.