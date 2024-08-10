ВСУ обвинили в вольной трактовке ограничений Запада по применению оружия

NZZ: ВСУ вольно интерпретировали ограничения Запада по использованию оружия

Фото: Freepik

Киевские власти слишком вольно трактуют ограничения, наложенные западными странами на использование натовского оружия. Это показали действия украинских боевиков во время вторжения в Курскую область, сообщили журналисты Neue Zürcher Zeitung.

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований», — отметили в издании.

Авторы статьи напомнили, что до мая 2024-го лидеры западных стран не позволяли Киеву применять натовское оружие для ударов по России. Однако позже запрет ослабили, поставив условие, что удары будут наносить в случае «внешней угрозы».

В материале указали, что после появления западной техники под Курском Запад вновь поднимет вопрос о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил о новом пакете помощи для Украины на 125 миллионов долларов. По его словам, США направят Киеву ракеты Stinger и снаряды.

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