Киевские власти слишком вольно трактуют ограничения, наложенные западными странами на использование натовского оружия. Это показали действия украинских боевиков во время вторжения в Курскую область, сообщили журналисты Neue Zürcher Zeitung .

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований», — отметили в издании.

Авторы статьи напомнили, что до мая 2024-го лидеры западных стран не позволяли Киеву применять натовское оружие для ударов по России. Однако позже запрет ослабили, поставив условие, что удары будут наносить в случае «внешней угрозы».

В материале указали, что после появления западной техники под Курском Запад вновь поднимет вопрос о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил о новом пакете помощи для Украины на 125 миллионов долларов. По его словам, США направят Киеву ракеты Stinger и снаряды.