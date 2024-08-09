США объявили о новом пакете помощи Украине, куда войдут ракеты Stinger

Белый дом: США отправят Украине ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы

Фото: Unsplash

США передадут Украине ракеты Stinger и снаряды на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости».

«США объявляют о новом пакете помощи для Украины. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы», — сказал политик.

Он добавил, что в пакет вошли вооружения на сумму 125 миллионов долларов.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что вместо погашения собственного государственного долга, который вырос уже до рекордных значений, правительство Штатов сжигает «колоссальные средства в топке украинского конфликта».

Дипломат выразил мнение, что потраченные на ВСУ средства принесли бы много пользы Америке, если бы их потратили на решение социально-экономических проблем США.

Паллиативные пациенты Подмосковья смогут получить медоборудование на дом

Юбилейная марка подмосковной парусной регаты оправится на МКС

Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры»

«Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка

Фейк: в России объявят новую волну мобилизации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте