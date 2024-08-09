США передадут Украине ракеты Stinger и снаряды на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости» .

«США объявляют о новом пакете помощи для Украины. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы», — сказал политик.

Он добавил, что в пакет вошли вооружения на сумму 125 миллионов долларов.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что вместо погашения собственного государственного долга, который вырос уже до рекордных значений, правительство Штатов сжигает «колоссальные средства в топке украинского конфликта».

Дипломат выразил мнение, что потраченные на ВСУ средства принесли бы много пользы Америке, если бы их потратили на решение социально-экономических проблем США.