ВСУ применили химоружие в Харьковской области

В Харьковской области недалеко от города Липцы ВСУ применили химическое оружие. Об этом со ссылкой на данные от военных медиков рассказал Ura.ru полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Противник применил химические боеприпасы под Липцами», — сказал он.

Собеседник издания пояснил, что в указанном районе идут боевые действия по всей линии коттеджно-дачной застройки. Она расположена левее Травянского водохранилища. Российским военным пришлось отойти на позиции, которые подготовили заранее.

«Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — добавил Алехин.

Полковник запаса обратил внимание на тот факт, что ВСУ заранее подготовили атаку. По его словам, месяц назад на станцию Основа Харьковского железнодорожного узла привезли в закрытых вагонах ящики. Внутри них, по оперативным данным, как раз находились снаряды с химической начинкой.

Какое именно оружие использовали украинские боевики, заметил Алехин, еще предстоит выяснить. Он напомнил, что применение начиненных химическими веществами боеприпасов запрещено международной конвенцией. Полученная информация, заключил полковник в отставке, требует уточнения.