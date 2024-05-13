Спецоперация 13 мая 2024, 02:01 ВСУ обвинили украинские власти в предательстве Бойцы ВСУ обвинили Киев в предательстве из-за краха обороны под Харьковом Официальный сайт президента Украины

Читать 360 в

Украинские военные обвинили власти страны в предательстве из-за плохо выстроенной линии обороны в Харьковской области. Об этом в интервью журналистам «Би-би-си» заявил командир специального разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

«Либо это был акт халатности, либо коррупция. Это был не провал. Это было предательство», — заявил он.

Реклама

По его словам, в 2022 году украинская армия потеряла тысячи людей, чтобы вернуть эти территории. Теперь из-за того, что кто-то не построил оборонительные сооружения, ВСУ снова теряют личный состав. При этом ранее в Киеве заявляли, что укрепления возводятся за большие деньги, хотя на деле ничего подобного не было.

Ярославский добавил, что российские военные просто вошли, причем без каких-либо проблем, так как первой линии обороны не было. Поля не были заминированы.

Ранее французский генерал Франсуа Шованси заявил, что ВСУ придется ослабить другие участки фронта в случае наступления ВС РФ в Харьковской области. Причина в том, что украинским боевикам придется задействовать дополнительные подразделения, переместив их для противодействия российской армии.