ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в Курской области из-за того, что спутниковая связь Starlink, предоставляемая компанией SpaceX Илона Маска, там не работает. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Мы создали разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Однако эта система не работает в Курской области, потому что Маск не активирует ее для этой территории», — объяснил Стариков.

По его мнению, ВСУ не смогут удержать позиции в приграничье Курской области не только из-за проблем со связью, но и из-за недостатка укреплений.

Ранее Илон Маск пообещал «уничтожить» тех, кто обвинил его в связях с Россией. Таким образом он отреагировал на письмо сенаторов от Демпартии США.