Американский бизнесмен Илон Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвинил его в связях с Россией. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X .

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их… Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на письмо сенаторов от Демократической партии США Джин Шахин и Джека Рида, в котором они призвали Пентагон и Минюст проверить заявления о якобы наличии у Маска контактов с российскими властями. Также парламентарии предложили запретить предпринимателю участвовать в госзакупках, если обвинения его связях с Россией найдут подтверждение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала обвинивших Маска в контактах с РФ сенаторов расследовать убийство Джона Кеннеди. Помимо этого, она посоветовала им обратить внимание на Джо Байдена и его спонсирование Украины.