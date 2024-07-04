Один человек погиб, трое ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ

Один мирный житель погиб, трое получили ранения в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

ВСУ 18 раз обстреляли ДНР с использованием кассетных боеприпасов в ударного БПЛА.

В результате атаки в Центрально-Городском районе Горловки погиб 50-летний мужчина. Ранения получили две женщины 66 и 42 лет. В Никитовском районе города также пострадал 63-летний мужчина.

«Повреждены три жилых домостроения в Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, три объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (Донецкий горный технологический техникум), Никитовском районе Горловки (ЛЭП, газопровод)», — уточнил Пушилин.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в понедельник, 1 июля. В результате пострадали сотрудники ООО «Спецреммаш», один человек погиб.