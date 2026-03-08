Беспилотник ВСУ убил супружескую пару в Запорожской области

Украинский беспилотник ударил в городе Пологи по автомобилю, в котором находилась семья с детьми. Жертвами атаки стали двое взрослых, заявил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети», — отметил он.

Из-за удара тяжелые ранения получил шестилетний мальчик, его доставили в медицинское учреждение. Его двухлетний брат находится в отделении полиции, правоохранители решают вопрос о его передаче родственникам.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и подтвердил, что семье окажут всю возможную помощь.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотников по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области. В результате ЧП здание почти рухнуло. Погибла одна женщина, более 10 человек получили ранения.