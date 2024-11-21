ВСУ обстреляли центр Горловки. Пострадали 12 человек

Пушилин сообщил о 12 пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки

Украинские боевики обстреляли центр Горловки. Пострадали 12 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Среди пострадавших — глава Никитовского района города Ирина Джеломанова.

«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения», — заявил Пушилин.

Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и сообщил, что им оказывают помощь.

Накануне ВСУ ударили ракетами по исторической усадьбе XIX века в Курской области, принадлежавшей князьям Барятинским. Аутентичные постройки в этот момент находились на реконструкции. Теперь территорию усадьбы оцепили. Тип ракет, выпущенных по территории, еще предстоит определить.