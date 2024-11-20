Ракеты ВСУ ударили по усадьбе XIX века в Курской области

Запущенные украинскими боевиками ракеты поразили историческую усадьбу XIX века князей Барятинских в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, это уже вторая атака на историческую постройку. В первый раз усадьбу атаковали в октябре, но тогда повреждения получило только административное здание.

После сегодняшнего обстрела территорию усадьбы оцепили. Тип использованных украинскими боевиками снарядов установят специалисты. Исторические постройки находятся на реконструкции, которая продлится до 2026 года.

Депутат Госдумы от Курской области Николай Петров ранее заявил, что украинские боевики сожгли 14 деревень, вырезали скот и вывезли через границу собранное аграриями зерно и сельскохозяйственную технику. По его словам, речь идет о нескольких сотнях тысяч животных и сотнях тонн продовольствия.

Петров добавил, что намерен добиваться от кабмина создания программы помощи приграничным регионам.