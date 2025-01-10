ВСУ обстреляли супермаркет в Донецке из HIMARS. Есть раненые

ТАСС: ВСУ ударили по супермаркету в Донецке, ранены два человека

Украинские боевики ударили по супермаркету в Киевском районе Донецка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Предположительно, HIMARS по супермаркету „Молоко“ в Киевском районе», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, два человека получили ранения.

Накануне ВСУ атаковали населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области. Жертвами удара стали две местные жительницы 1940 и 1965 годов рождения. Одно домовладение получило повреждения.

До этого украинские боевики обстреляли порт в Бердянске. ВСУ использовали для атаки управляемую ракету. В результате вспыхнул пожар, его потушили. Атака не повлияла на работоспособность гавани.