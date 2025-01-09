Две женщины погибли при артобстреле Каменки-Днепровской в Запорожье

ВСУ обстреляли населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области. В результате атаки погибли две местные жительницы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Во время артиллерийского обстрела две жительницы получили ранения, несовместимые с жизнью. Также при обстреле пострадало домовладение: повреждена крыша, фасад, окна, теплица и труба газопровода», — уточнил глава области.

По данным губернатора, погибли женщины 1940 и 1965 годов рождения. Ранее Балицкий рассказал, что в населенном пункте зафиксировали не менее пяти взрывов около улицы Набережная. В районе работала система ПВО.

Накануне ВСУ атаковали порт в Бердянске управляемой ракетой. Возгорание, возникшее в результате падения боеприпаса, потушили. Атака не повлияла на работоспособность порта, отметил Балицкий.