Мэр Приходько: шесть человек пострадали при обстреле больницы в центре Горловки

В результате обстрела больницы в центре Горловки со стороны ВСУ в субботу ранения получили как минимум шесть человек, среди них ребенок. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.

Изначально глава города сообщал о трех раненых. По его словам, ВСУ вели «прицельный удар» по центру Горловки.

«По центру опять кассеты все в стиле фашистов. Детская больница на этот раз. В результате украинской вооруженной агрессии ранены шесть человек, среди них несовершеннолетняя девочка», — написал Приходько.

На место обстрела прибыли экстренные службы.

Ранее в субботу Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Калиново в Донецкой Народной Республике благодаря активным наступательным действиям бойцов группировки войск «Центр». Также военнослужащие отразили семь украинских контратак, потери ВСУ превысили 470 человек.