ВСУ обстреляли российскую колонну обеспечения работы экспертов МАГАТЭ

Украинские националисты нанесли удар по колонне машин рабочей группы Минобороны, обеспечивающей встречу и безопасность ехавших на ротацию Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что всего националисты совершили 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны — пять ударов FPV-дронов, три минометных атаки и четыре артиллерийских обстрела.

«В результате воздействий FPV-дронов и обстрелов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России», — добавили в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны.

«Военное ведомство России со своей стороны полностью выполнило обязательства по созданию „режима тишины“ и обеспечению безопасности в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ», — заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что украинские дроны ударили по зоне в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС.