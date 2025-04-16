ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области и атаковали спасателей

Украинские войска обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, когда на место происшествия прибыли спасатели, то ВСУ атаковали их дронами. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Пострадали шесть человек из числа личного состава: мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения», — сказал губернатор.

Он отметил, что противник атаковал подстанцию ВЭС «Сивашская» в начале ночи. По словам Сальдо, пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Накануне Министерство обороны сообщило, что ВСУ снова нарушили договоренность по прекращению огня по энергообъектам. Они нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре России — в Брянской, Херсонской и Курской областях.