ВСУ обстреляли почти все храмы Суджанского округа в Курской области

ВСУ подвергли обстрелам почти все храмы Суджанского церковного округа в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник начальника управления ФСИН России по региону протоиерей Александр Зинченко.

«Обстреляли храмы в селах Борки, Черкасское Поречное, Уланок, Казачьей Локне, храм в Погребках, два храма в Малой Локне. Все это обстреляли. Разрушены два храма в Малой Локне: в женской колонии и селе. Поврежден храм в Борках, повреждены купола храма в Уланке, в Погребках храм практически под снос, сильно поврежден храм в Черкасском Поречном. И на других храмах тоже есть следы обстрелов и повреждения», — сказал он.

По словам Зинченко, в той или иной степени пострадали все храмы Суджанского церковного округа.

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