ВСУ обстреляли Луганск ракетами, сработала система ПВО

Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.
Атаку отразили средства противовоздушной обороны. Часть сбитых ракет сдетонировала в промышленном районе Луганска. На место прибыли оперативные службы.
«Также сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе столичного парка Горького. Просим жителей соблюдать осторожность», — предупредили в правительстве.
Полицейские в ЛНР ранее обнаружили тайник ВСУ. Схрон с РПГ, патронами, минами и гранатами уничтожили на месте. В МВД уточнили, что правоохранителей вызвал местный житель.
Массовые ночные забеги пройдут в Балашихе 29 и 31 октября
Тестирование платных уличных парковок в Подмосковье начнется 1 ноября
Совет молодых ученых и специалистов создали в Балашихе
«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака с Птенчиком для детской продукции
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Бизнесмен передал волонтерам Балашихи шерсть для вязания вещей бойцам СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте