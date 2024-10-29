ВСУ обстреляли Луганск ракетами, сработала система ПВО

Правительство ЛНР сообщило о ракетной атаке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале .

Атаку отразили средства противовоздушной обороны. Часть сбитых ракет сдетонировала в промышленном районе Луганска. На место прибыли оперативные службы.

«Также сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе столичного парка Горького. Просим жителей соблюдать осторожность», — предупредили в правительстве.

Полицейские в ЛНР ранее обнаружили тайник ВСУ. Схрон с РПГ, патронами, минами и гранатами уничтожили на месте. В МВД уточнили, что правоохранителей вызвал местный житель.