ВСУ обстреляли из артиллерии район топливных складов Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии район топливных складов Запорожской АЭС. Об атаке сообщили в пресс-службе станции.

По данным предприятия, в результате удара загорелась сухая растительность на территории рядом со складами. Очаг возгорания находился примерно в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом.

Угрозы основным объектам инфраструктуры нет, радиационный фон на станции и в прилегающих районах остается в пределах нормы. Среди персонала никто не пострадал, пожар удалось локализовать, работают аварийные службы.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные атаки особенно опасны, поскольку топливные склады конструктивно менее защищены, чем корпуса реакторов, и пожар в этом районе может иметь катастрофические последствия.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.