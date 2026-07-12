ВСУ обстреляли идущий в Москву рейсовый автобус под Луганском

В Лутугинском муниципальном округе ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стаханов — Москва. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем аккаунте в мессенджере «Макс» .

В салоне автобуса находились 13 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, пострадали две женщины, их доставили в больницу, информация о других раненых уточняется.

Противник пытался нанести повторный удар по автобусу и прибывшим на место оперативным группам. Мобильные огневые группы отразили атаки.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре. В результате есть погибшие и раненые.