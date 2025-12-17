Женщина погибла при атаке ВСУ на беженцев, выезжавших из Красноармейска

ВСУ атаковали беспилотниками автомобили, вывозившие беженцев из Красноармейска в ДНР, одна женщина погибла. Об этом сообщил ТАСС .

Один из эвакуированных рассказал агентству, что атака произошла уже на подъезде к Селидову.

«Нас везли двумя машинами по четыре человека. Все было открыто, чтобы было видно, что гражданские», — добавил мужчина.

Еще одна женщина получила ранения. Остальные беженцы успели выскочить из автомобилей и не пострадали. Большинство дронов сбили российские военнослужащие, сопровождавшие группу.

Ранее украинские военные трижды за сутки атаковали беспилотниками один и тот же дом в селе Торское в ДНР. Один из его жителей получил осколочное ранение.