Дом мирного жителя в ДНР трижды за сутки попал под удар ВСУ

Вооруженные милы Украины с помощью БПЛА трижды за сутки атаковали дом мирного жителя села Торское в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Денис Кузьминов.

«Они ночью прилетели и „Бабой-ягой“ по крыше ударили. В наш дом и в соседний, а в обед прилетели два FPV-дрона и тоже скинули», — сообщил он.

По словам переселенца, из-за повторного удара со стороны боевиков он получил осколочное ранение ноги.

Накануне сообщалось, что в Запорожской области из-за атаки украинских БПЛА более 11 тысяч человек остались без света. Сотрудников оперативных служб привели в полную готовность, энергетики приступили к работе в усиленном режиме.