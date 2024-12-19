В ряде регионов России объявили воздушную тревогу во время прямой линии Путина

Развожаев, Сальдо и Гладков объявили воздушную опасность во время прямой линии

В Севастополе, Белгородской и Херсонской областях во время прямой линии Владимира Путина объявили воздушную опасность. Об этом в своих Telegram-каналах заявили губернаторы Михаил Развожаев, Вячеслав Гладков и Владимир Сальдо.

«Внимание всем. Воздушная тревога», — сообщил губернатор Свевастополя в 14:28 по московскому времени.

Из-за тревоги в городе прекратил движение общественный транспорт в городе прекратил движение. Примерно через полчаса тревога в Севатополе была снята.

Обстановка накалялась и в Белгородской области

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — заявил губернатор Гладков.

Авиационную опасность объявляли в Херсонской области.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — писал губернатор Сальдо.

Напомним, при объявлении воздушной тревоги жителям рекомендуют скрыться в бомбоубежищах, а при нахождении дома — плотно закрыть окна и укрыться в помещении без них.

