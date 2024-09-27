ВСУ обстреляли Белгородскую область больше 80 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область снарядами и БПЛА более 80 раз за сутки

За прошедшие сутки украинские военные более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области с использованием беспилотников, среди местных жителей есть раненые. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атакам националистов подверглись 27 населенных пунктов в девяти районах региона. ВСУ выпустили 28 беспилотника и 54 снаряда.

Губернатор уточнил, что самостоятельно за помощью с баротравмами обратились женщина и мужчина. В четверг трактор во время работы в поле наехал на взрывное устройство, водителя доставили в больницу.

«За минувший день зафиксировали разрушения трех транспортных средств и в четырех частных домовладениях», — отметил он.

Утром в пятницу Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских дронов в небе над Ростовской и Белгородской областями.