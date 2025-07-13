Бойцы «Орлан» получили ранения при атаке дрона под Белгородом

«Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — заявил он.

Второй боец тоже находится в тяжелом состоянии из-за минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений. Гладков сообщил, что после оказания помощи в Октябрьской райбольнице его перевезут в областную.

В поселке Октябрьском FPV-дрон пробил крышу склада производственного предприятия, в селе Байцуры Борисовского района — поджег кровлю частного дома. В селе Новая Таволжанка снаряд побил окна.

Шебекино перенес атаку двумя дронами. Один повредил кабину и цистерну грузовика, другой взорвался на стоянке, разбив остекление склада и машину. В Шебекинском округе под ударом оказалось село Купино. Осколки от взорвавшегося беспилотника посекли автомобиль.

В ДНР за неделю система РЭБ «Купол Донбасса» остановила около 700 беспилотников, сообщили «Известия». Чаще всего украинские военные атаковали Горловку.