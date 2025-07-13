Бойцы «Орлан» получили ранения при атаке дрона под Белгородом
Гладков: бойцы подразделения «Орлан» пострадали в Белгородской области
Украинские войска атаковали беспилотником Белгородский район. Бойцы подразделения «Орлан» получили тяжелые осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Чайки Белгородского района атаковано дроном. Двое бойцов получили ранения. Одного мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — заявил он.
Второй боец тоже находится в тяжелом состоянии из-за минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений. Гладков сообщил, что после оказания помощи в Октябрьской райбольнице его перевезут в областную.
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