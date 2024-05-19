ВСУ обстреляли белгородский поселок Северный | 360°

19 мая 2024, 20:10
ВСУ обстреляли белгородский поселок Северный
Гладков: украинский беспилотник атаковал поселок Северный Белгородского района
ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Северный Белгородского района, мирные жители не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля» — подчеркнул он
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По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия и проводят обход территории.
В результате обстрела украинскими боевиками села Ржевка в Шебекинском городском округе пострадали два человека. Женщина получила контузию и проникающие ранения шеи и плеча, а у пострадавшего мужчины — осколочное ранение левой стопы.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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