ВСУ обстреляли белгородский поселок Северный | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 20:10 ВСУ обстреляли белгородский поселок Северный Гладков: украинский беспилотник атаковал поселок Северный Белгородского района РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Северный Белгородского района, мирные жители не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля» — подчеркнул он

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По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия и проводят обход территории.

В результате обстрела украинскими боевиками села Ржевка в Шебекинском городском округе пострадали два человека. Женщина получила контузию и проникающие ранения шеи и плеча, а у пострадавшего мужчины — осколочное ранение левой стопы.