Два жителя села Ржевка пострадали из-за обстрела ВСУ | 360°

19 мая 2024, 19:42
Два жителя села Ржевка пострадали из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Ржевку, пострадали двое человек
Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. Пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча <…> У мужчины осколочное ранение левой стопы», — написал он.
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Один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом, второй — в гараж. Постройка сгорела вместе с легковым автомобилем. Повреждения также получили два жилых дома и офис семейного врача.
«Также есть повреждение на линии электропередачи», — добавил губернатор.
В этот же день украинская армия обстреляла Шебекино из РСЗО. Пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетних. Двое подростков получили ранения, еще один — контузию. Разрушения зафиксировали в семи многоэтажках.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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