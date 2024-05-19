Два жителя села Ржевка пострадали из-за обстрела ВСУ | 360°

Важное 19 мая 2024, 19:42 Два жителя села Ржевка пострадали из-за обстрела ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Ржевку, пострадали двое человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. Пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча <…> У мужчины осколочное ранение левой стопы», — написал он.

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Один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом, второй — в гараж. Постройка сгорела вместе с легковым автомобилем. Повреждения также получили два жилых дома и офис семейного врача.

«Также есть повреждение на линии электропередачи», — добавил губернатор.

В этот же день украинская армия обстреляла Шебекино из РСЗО. Пострадали 11 человек, среди них трое несовершеннолетних. Двое подростков получили ранения, еще один — контузию. Разрушения зафиксировали в семи многоэтажках.