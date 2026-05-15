ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Боевики ВСУ подвергли ракетному обстрелу Белгород и Белгородский округ. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто из жителей не пострадал. Повреждения получил объект инфраструктуры, осколки посекли автобус на остановке и легковой автомобиль.

«Все аварийные службы на местах. Идет уточнение информации о последствиях», — добавили в оперштабе.

В пресс-службе отметили, что также дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Степное, водитель получил ранение.

Его доставили в Краснояружскую ЦРБ с множественными осколочными ранениями рук и ног, а также с открытой черепно-мозговой травмой. После оказания помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Ранее в пятницу три человека погибли и еще 12 пострадали при атаке БПЛА в Рязани.