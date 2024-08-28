ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области за сутки

Украинские боевики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра из ствольной артиллерии, а также запустили ударные беспилотники. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Часть гражданской инфраструктуры сильно разрушилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что под обстрелами и атаками со стороны украинских боевиков оказались города Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, поселки Великая Лепетиха, Днепряны, Новая Маячка, села Кардашинка, Малая Лепетиха, Пролетарка и Раденск.

«Ранены два местных жителя: в Голой Пристани осколками снаряда, в Раденске — взрывом беспилотника», — написал Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что повреждения получили частные дома и постройки. В Новой Каховке в результате атаки частично разрушилось зернохранилище.

Минобороны отчиталось о предотвращении попытки украинской диверсионной группы высадится на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В ведомстве уточнили, что отпор боевикам дали противотанковые расчеты артиллеристов из группировки войск «Днепр». В ходе удара российские военные уничтожили два десантных катера противника и более 10 боевиков.