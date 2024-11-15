ВСУ обратились в бегство. Россия освободила запорожское село

Российские военные освободили очередной населенный пункт в зоне проведения СВО. Под контроль взяли село Новодаровка, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», — заявил Рогов.
Он добавил, что российские военные продолжают продвижение на Времевском направлении.
Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении соседнего с Новодаровкой Ровнополя. В зачистке населенного пункта от ВСУ задействовали бойцов группировки войск «Восток».
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