ВСУ оборудовали в жилых кварталах Херсона военные позиции

Украинские боевики используют мирное население Корабела в Херсоне для собственной защиты. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ оборудовали в кварталах микрорайона военные позиции, разместили пункты управления БПЛА и стали прятаться в жилой застройке. Также украинская армия использует для передвижения полуразрушенный автомобильный мост.

«Фактически украинские боевики прикрываются теми людьми, которые еще не смогли уехать», — подчеркнул Сальдо.

После того, как ВСУ превращают место в военную базу, они бросают население без помощи, света и воды, добавил губернатор.

В конце июня один мирный житель стал жертвой удара ВСУ по Херсонской области. Еще двое получили ранения.