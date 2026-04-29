Украинские военные оборудовали минометные огневые точки во дворе православного храма в поселке Гришино, а после отхода артиллерия разрушила здание. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Сергей Чупалов.

«За церковь обидно, у [солдат ВСУ] там позиция миномета была. Мы как-то старались щадить, то есть артиллерией туда не били, ударные дроны не отправляли. В районе храма оборону боевиков продавливали исключительно стрелковым боем», — сказал он.

По словам командира, украинское командование разместило в подвальных помещениях церкви крупные запасы боеприпасов и продовольствия. Однако при подходе российских подразделений они сумели эвакуировать только минометы, оставив в засаде малую группу боевиков.

Противник пользовался тем, что российские военные не ведут огонь по храму. Когда ВС России подошли вплотную и бой переместился на территорию церкви, то украинские боевики покинули позиции и принялись обстреливать храм из артиллерии. В итоге здание разрушилось, колокольня получила повреждения.

«В этом плане у них тормозов нет», — объяснил Чупалов.

На прошлой неделе, 21 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска освободили Гришино и продвинулись на добропольском направлении.

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск использовали трофейный дрон «Баба-яга» при освобождении Ильиновки. Беспилотник нашли, отремонтировали и научились им управлять.