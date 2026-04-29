Российские военные во время освобождения села Ильиновка на Константиновском направлении использовали трофейный тяжелый беспилотник типа «Баба-яга». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Машук.

Накануне Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили Ильиновку в ДНР.

Как рассказал оператор БПЛА из 10-го гвардейского танкового полка, беспилотник обнаружили, починили и научились им управлять.

«Нам попал в руки трофейный дрон, его отремонтировали, после чего направили на полигон для изучения. Мы детально разобрали его возможности и особенности применения», — объяснил Машук.

По словам военного, на освоение ушел примерно месяц. Солдаты изучали все — от управления до тактического использования. Затем приступили к выполнению задач уже на передовой. Беспилотник применяли как для логистики, так и для огневого воздействия.

Сначала доставляли продовольствие и боеприпасы штурмовикам, а потом начали наносить удары по вражеской технике. С трофейного дрона поразили несколько целей.

Ранее стало известно, что в ДНР военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» освободили Гришино. Российские военные использовали при штурме американскую трофейную бронетехнику.