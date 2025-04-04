Российский снайпер Восточной группировки с позывным Мага рассказал о сложной операции под Угледаром, когда он три дня выжидал противника. Его рассказ опубликовала газета « Красная звезда ».

Согласно разведданным, украинский снайпер должен был занять позицию в конкретном районе. Группа Маги три дня скрытно ожидала противника, но цель все не появлялась.

«Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%», — отметил боец.

Как сообщили авторы статьи, за ликвидацию Маги ВСУ назначили крупное вознаграждение. На его счету — сотни пораженных целей. На Кураховском направлении снайпер уничтожил семь пулеметных точек и в одиночку сорвал продвижение вражеской бронетехники к стратегически важному рубежу. В ходе боев за Угледар Мага первым вошел в город и закрепился в одном из домов, обеспечив контроль над ключевой позицией.

Ранее появилось видео, где российский штурмовик одолел украинского военного в рукопашной схватке в зоне СВО. Боевик сопротивлялся, но проиграл.