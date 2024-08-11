ВСУ ночью попытались атаковать Курскую область ракетами «Точка-У»

Минобороны: над Курской областью сбили четыре украинских ракеты «Точка-У»

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты «Точка-У» под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что всего за прошлую ночь сбили 14 вражеских дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.

В Воронежской области уничтожили 16 беспилотников, три дрона сбили над Белгородской областью и по одному БПЛА — над Брянской и Орловской областями.

В Курске 13 человек получили ранения после падения сбитой украинской ракеты на жилой дом. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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