ВСУ ночью попытались атаковать Курскую область ракетами «Точка-У»

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты «Точка-У» под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что всего за прошлую ночь сбили 14 вражеских дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.

В Воронежской области уничтожили 16 беспилотников, три дрона сбили над Белгородской областью и по одному БПЛА — над Брянской и Орловской областями.

В Курске 13 человек получили ранения после падения сбитой украинской ракеты на жилой дом. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.