Украинские дроны атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские боевики с помощью дронов атаковали 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В поселке Чапаевский Грайворонского округа с дрона сбросили взрывное устройство. Повреждены социальный объект и здание предприятия.

«В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечен забор домовладения», — написал глава региона.

В Шебекино FPV-дроны атаковали предприятие. Повреждены три здания, оборудование, автомобиль и линия электропередачи. В городе из-за удара боеприпаса пострадали кровля, фасад и остекление административного здания, а также социальный и коммерческий объекты. Кроме того, один автомобиль получил повреждения.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна и посечен забор», — добавил Гладков.

Второй дрон атаковал территорию предприятия, повредив служебный микроавтобус.

В селе Нежеголь из-за обстрела повреждены три частных дома. Осколками выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Кроме того, повреждена линия электропередачи, и жители одной улицы остались без света.

В селе Маломихайловка дрон атаковал жилой дом, в результате чего во дворе загорелась машина. Пожар быстро потушили.

«Также поврежден стоящий рядом трактор. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и „Газель“», — добавил губернатор.