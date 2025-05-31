Украинские дроны атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ нанесли удары по 11 населенным пунктам в Белгородской области
Украинские боевики с помощью дронов атаковали 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечен забор домовладения», — написал глава региона.
В поселке Чапаевский Грайворонского округа с дрона сбросили взрывное устройство. Повреждены социальный объект и здание предприятия.
В Шебекино FPV-дроны атаковали предприятие. Повреждены три здания, оборудование, автомобиль и линия электропередачи. В городе из-за удара боеприпаса пострадали кровля, фасад и остекление административного здания, а также социальный и коммерческий объекты. Кроме того, один автомобиль получил повреждения.
«В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом — выбиты окна и посечен забор», — добавил Гладков.
Второй дрон атаковал территорию предприятия, повредив служебный микроавтобус.
В селе Нежеголь из-за обстрела повреждены три частных дома. Осколками выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Кроме того, повреждена линия электропередачи, и жители одной улицы остались без света.
В селе Маломихайловка дрон атаковал жилой дом, в результате чего во дворе загорелась машина. Пожар быстро потушили.
«Также поврежден стоящий рядом трактор. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и „Газель“», — добавил губернатор.
В селе Нижнее Березово-Второе беспилотник атаковал линию электропередачи. Из-за этого на одной улице нет электричества. В селе Муром с дрона сбросили взрывное устройство, а повреждения получили заборы, надворные постройки и автомобиль.
В населенном пункте Лозовое, расположенном в Белгородском районе, в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали кровля, окна и хозяйственная постройка в одном из частных домов.
«В районе села Грушевка Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный КамАЗ — транспорт получил повреждения. От удара второго дрона на стоянке предприятия уничтожена одна единица сельхозтехники», — добавил глава региона.
Подробности о последствиях пока уточняются. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Министерством обороны России.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал автомобиль около села Зозули в Борисовском районе Белгородской области. Водитель получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги.