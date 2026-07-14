Российские десантники получили несколько сбросов с провизией после перехода Васильевки под контроль ВС России. Украинское командование считало, что в населенном пункте находились его военнослужащие, рассказал ТАСС боец с позывным Макс.

«Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали что там свои сидят», — поделился военнослужащий.

Российские военные освободили Васильевку 4 июля. По словам бойца, украинская сторона еще около недели продолжала снабжать десантников, не понимая, что они уже потеряли контроль над населенным пунктом.

На следующий день после освобождения противник атаковал город и повторно сбросил боеприпас с беспилотника на сотрудников МЧС России, тушивших пожар. Один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.