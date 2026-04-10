Боевики ВСУ целую неделю пытались уничтожить обнаруженный на закрытой огневой позиции российский танк и отправили для этого 50 дронов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира танкового батальона с позывным Маэстро.

По его словам, экипаж танка несколько месяцев назад под руководством Маэстро выполнял задачу по поражению с закрытой огневой позиции. Украинские военные обнаружили боевую машину.

«В течение недели отправили для уничтожения танка около 30 FPV-дронов, четыре „Бабы-яги“ и 15 ударных крыльев. Благодаря выстроенной системе защиты позиции танк выдержал удары противника», — отметил Маэстро.

Танкист добавил, что после уменьшения интенсивности ударов экипаж сменил огневую позицию и продолжает работать по целям ВСУ.

Ранее российские танкисты из состава группы войск «Север» уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области.