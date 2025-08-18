Боевики ВСУ ничего не знают о линии фронта в Красноармейске (украинское название — Покровск), и отправляют военных на позиции ВС России. Об этом сообщил разведчик группировки «Центр» с позывным Велес в беседе с РИА «Новости» .

«Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции», — сказал он.

Ранее разведчик группировки войск «Центр» с позывным Король рассказал, что ВСУ в Красноармейске занимают дома и одеваются в гражданские вещи, чтобы спастись от российских беспилотников. Кроме того, украинские военные пользуются мопедами и велотехникой.

По его словам, они прибегают к разным способам, чтобы слиться с мирными жителями. Из-за этого российским бойцам нужно тщательно досматривать любую цель.