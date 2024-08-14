Алаудинов: ВСУ под Курском не ожидали, что ВС России будут сражаться до конца

Вторгшиеся в Курскую область украинские боевики не ожидали, что российские военные будут биться до конца. Теперь ВСУ оказались под ударом ВС России, рассказал в эфире «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Они не предусмотрели того, что, что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца. Вот этот факт они упустили», — сказал

По словам офицера, украинские войска изначально заходили в Мартыновку колоннами, в каждой из которых было примерно 10-15 единиц техники. Боевые машины уничтожались там же.

ВСУ изначально планировали захватить Курскую область и стратегически объекты региона, писал RT. Также целью был частичный захват Белгородской области. По данным Алаудинова, на территорию области заходили около 12 тысяч боевиков ВСУ, среди них было много иностранцев.