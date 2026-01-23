Из всех военных в рядах ВСУ, только боевиков иностранного легиона ГУР Минобороны Украины не перевели в штурмовики. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Данное подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения», — заявил собеседник журналистов.

Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранцев в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат их ликвидацию на всей территории Украины. Сами иностранные наемники рассказывали в многочисленных интервью, что украинское командование слабо координирует их действия, а вероятность уцелеть в боях крайне мала.

Ранее появилась информация, что украинские войска боятся потерять позиции в Харьковской области, поэтому раньше времени выписывают раненых солдат из госпиталей. Также военных отзывают из отпусков.