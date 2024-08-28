ВСУ не оставили попыток перейти в атаку на Курчатов

Проникнувшие в Курскую область украинские боевики продолжили попытки проникнуть в Курчатов для атаки на Курскую атомную электростанцию. Об этом в своем Telegram-канале написал временно-исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он успокоил горожан, что безопасность станции находится на максимальном уровне, поэтому никакой угрозы для нее нет. Но в связи с новыми попытками ВСУ попасть на территорию города въезд на территорию Курчатова ограничат.

«Жители города, имеющие регистрацию, смогут свободно въезжать в Курчатов. Для тех, кто не имеет прописки, но работает в городе, предусмотрена возможность получения пропусков в администрациях», — написал Смирнов.

Он подчеркнул, что контролировать выполнение этого ограничения станут специально организованные блокпосты вокруг города. Каждый день там станут дежурить сотрудники администрации, которые выдадут разрешение на въезд по необходимости.

Ранее проходивший через Курчатов транзитный транспорт пустили в объезд.

Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своей поездки в Курчатов заявил, что Курская атомная электростанция находится в опасности и работает в режиме только близком к нормальному. Он пояснил, что активная зона реактора не имеет защиты и уязвима для любого крупного внешнего воздействия, которое приведет к необратимым последствиям. Гросси призвал обеспечить для станции особый режим безопасности и исключить любые боевые действия рядом с ней.