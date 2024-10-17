В Харьковской области готовится референдум о присоединении к России. В регионе сплошь русское население, которое однозначно сделает свой выбор, когда представится такая возможность, сообщил ведущей 360.ru Регине Ореховой глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он также объяснил, почему украинские власти объявили обязательную эвакуацию в регионе.

По его словам, люди обращаются к властям и спрашивают, какая судьба ждет регион.

«Я эту судьбу региона определил уже для себя, и вся наша администрация была готова к проведению референдума вместе с четырьмя регионами, которые в сентябре 2022 года вошли в состав Российской Федерации. Харьковская область была не исключением, мы тоже были к этому готовы, мы декларировали нашу идею о том, что Харьков — это русский город, и харьковские жители — это русскоязычное население», — подчеркнул Ганчев.

Харьковская область в 2014 году тоже готова была провозгласить независимость. Люди обращались к президенту России с просьбой принять меры для присоединения к стране, добавил глава администрации. Он напомнил, что российская армия уже освободила территории на севере региона.

«Мы надеемся, что территория расширится, и как можно больше поселков и жителей смогут принять решение», — сказал Ганчев.

Он также объяснил, почему украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Харьковской области. По его словам, ВСУ не нужны глаза и уши, то есть люди, которые могут передать России информацию о преступлениях киевского режима.

«Наша территория исконно русская, и мы делаем все, чтобы ее освободить. Мирные жители обвиняются в том, что они не хотят в принудительной эвакуации принимать участие, они не хотят принудительно выезжать из этих поселков, они обвиняются в том, что они русские, ждут русский мир и так далее», — заключил глава администрации.

Ранее Ганчев подчеркнул, что украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска, так как те видели преступления ВСУ.