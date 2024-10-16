РИА «Новости»: жителей Купянска эвакуируют, так как они видели преступления ВСУ

Украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска, так как те видели преступления ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, руководство Украины осознает, что рано или поздно город перейдет под контроль ВС России.

«Естественно, они предпринимают все усилия для того, чтобы прежде всего эвакуировать все органы власти, силовые структуры, ну и в том числе население», — добавил он.

Российская армия за последние недели освободила ряд населенных пунктов на Купянском направлении, сейчас там идет зачистка. Глава администрации добавил, что власти на Украине регулярно проводят принудительные эвакуации в других городах и селах.

Эвакуацию Купянска объявили накануне. На Украине это связали с невозможностью обеспечить людей отоплением и электроэнергией.