Украинские боевики не позволяли мирным жителям эвакуироваться после нападения на Курскую область. Они пытались вывезти их в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей, сообщило РИА «Новости» .

Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района рассказала, что у них не было возможности покинуть поселок. С начала вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она вместе с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода в подвале.

«Нет, возможности (эвакуироваться из поселка — прим. ред.) у меня не было, потому что (боевики ВСУ говорили — прим. ред.): пожалуйста, в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала...» — сказала женщина.

Военные следователи России тщательно документируют и расследуют преступления, совершенные боевиками Вооруженных сил Украины и иностранными наемниками на территории Курской области и других приграничных российских регионов.

Ранее украинских боевиков приговорили к 15 и 16 годам за нападение на Курскую область. В Суджанском и Кореневском районах военные, используя оружие, запугивали местное население. Они занимали частные дома, мешали эвакуации мирных жителей и неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским.