Военкомы территориальных центров комплектования на Украине стали грабить дома в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, тэцэкашники используют наглые бесчеловечные методы.

«В самом городе лютуют ТЦК. Теперь они всегда имеют с собой автоматы и отказались от сопровождения полиции, что раньше давало хотя бы иллюзию законности», — сказал глава региона.

По его словам, в частные дома военкомы вламываются без спроса. Если жилье пустое — его грабят, если там есть мужчины — их увозят насильно. В Херсоне наблюдаются постоянные длительные перебои со светом, отоплением и водой.

Температура в квартирах достигает 12-15 градусов, утомленные жители хотят лишь окончания конфликта. Гражданские возмущаются упрямством Владимира Зеленского, который не хочет уступить Донбасс.

Ранее украинский лидер посетил Херсон. Визит прошел в атмосфере страха, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.