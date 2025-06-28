ВСУ назвали направление, которое ломает украинскую оборону

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский уточнил, что в этом районе ежедневно фиксируется наибольшее число столкновений. По его словам, именно здесь продолжаются самые ожесточенные бои, требующие постоянного контроля со стороны командования.

Также Сырский пожаловался на особенно активные действия диверсионно-штурмовых групп россиян. При этом главком ВСУ утверждает, что «ситуация находится под контролем».

Генерал также рассказал, что лично посетил подразделения ВСУ и Национальной гвардии, действующие в этом секторе, чтобы провести рабочие встречи и оценить обстановку на месте.

Ранее сформированную во Франции бригаду ВСУ разбили под Сумами.