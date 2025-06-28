ВСУ назвали направление, которое ломает украинскую оборону
Главком ВСУ Сырский назвал Красноармейское направление самым сложным
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сырский уточнил, что в этом районе ежедневно фиксируется наибольшее число столкновений. По его словам, именно здесь продолжаются самые ожесточенные бои, требующие постоянного контроля со стороны командования.
Также Сырский пожаловался на особенно активные действия диверсионно-штурмовых групп россиян. При этом главком ВСУ утверждает, что «ситуация находится под контролем».
Генерал также рассказал, что лично посетил подразделения ВСУ и Национальной гвардии, действующие в этом секторе, чтобы провести рабочие встречи и оценить обстановку на месте.
Ранее сформированную во Франции бригаду ВСУ разбили под Сумами.