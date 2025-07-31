Штурмовики группировки «Запад» обнаружили на позициях ВСУ в Купянске тело замученного националистами местного мирного жителя. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

На теле погибшего зафиксировали множество следов пыток. Руки мужчины связали за спиной, на голову накинули удавку и полиэтиленовый мешок.

Источник отметил, что ВСУ могли использовать погибшего гражданского в качестве живого щита. Судя по признакам, каратели издевались над мужчиной в течение долгого времени.

Отбитые позиции принадлежали боевикам 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ хотели убить мирного жителя Селидова в ДНР из-за тату на русском языке, сделанного во время срочной службы в армии. Спастись ему удалось благодаря пролетающему мимо беспилотнику, из-за чего каратели сбежали в подвал.