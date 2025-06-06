«Не „повiтряна“, а „воздушная“». ВСУ пытались убить жителя Селидова за тату на русском языке

По его словам, боевики ВСУ заметили на его левом запястье татуировку, нанесенную им во время срочной службы в воздушно-десантных войсках. Они заставили его встать на колени и раздеться. После этого они увидели еще одну армейскую татуировку с аббревиатурой на русском языке.

Он отметил, что служил еще до госпереворота, когда никто не преследовал за русский язык. Украинские боевики же негативно отреагировали, стали дергать затворы и стрелять над головой, запугивая его.

«Они увидели эту татуировку и то, что она там не „повiтряна“, а „воздушная“, то есть на русском языке все написано. Я понял, что они передернут затворы, и тут как бы вся жизнь перед глазами», — признался он.

Мужчина сумел спастись благодаря счастливой случайности. Бойцы ВСУ испугались пролетевшего беспилотника и спрятались в подвале, а он в это время сбежал.

Ранее жительница Селидова рассказала, что сумела спастись от украинских военных, притворившись мертвой.